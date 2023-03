Panucci: «Inter poco incisiva, ma Juventus ha meritato!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Christian Panucci dagli studi Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione dell’Inter, sconfitta contro la Juventus a San Siro. DERBY D’ITALIA – Christian Panucci ha analizzato in breve la prestazione dei nerazzurri poi sconfitti nel derby d’Italia: «L’Inter ha fatto una buona gara, ma negli ultimi 20 metri è stata poco incisiva. Ha avuto meno occasioni della Juventus che ha meritato. Mentalmente sta meglio, soprattutto in mezzo al campo la squadra di Allegri ha fatto meglio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Christiandagli studi Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione dell’, sconfitta contro laa San Siro. DERBY D’ITALIA – Christianha analizzato in breve la prestazione dei nerazzurri poi sconfitti nel derby d’Italia: «L’ha fatto una buona gara, ma negli ultimi 20 metri è stata. Ha avuto meno occasioni dellache ha meritato. Mentalmente sta meglio, soprattutto in mezzo al campo la squadra di Allegri ha fatto meglio».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

