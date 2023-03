Palocco violenta | rapina a mano armata in gioielleria

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ostia – Attimi di terrore tra le mura di unaa Casal, dove questa mattina, alle 10:42 , un uomo e due donne sono entrati perrla. Armati di pistola hanno minacciato la commessa che, rifiutandosi di cedere i gioielli, è stata colpita alla testa col calcio della pistola. I negozianti nelle vicinanze, visto quanto stava accadendo, hanno immediatamente allarmato le Forze dell’ordine. Immediato l’intervento degli agenti del X Distretto Lido, che, arrivati sul luogo, hanno trovato i tretori ancora all’interno dellacon inl’arma insanguinata. Subito arrestati, l’uomo e le due donne sono stati portati in Commissariato per gli accertamenti di rito, sottraendoli a un piccolo gruppo di persone che, radunatosi davanti all’attività commerciale, ha ...

