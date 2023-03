Palermo | truffa bonus cultura | sequestrati a un commerciante 470 mila euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Viv_Palermo : Truffa col bonus cultura, sequestrati 470 mila euro a un commerciante palermitano - AnsaSicilia : Truffa con il bonus cultura, sequestrati 470 mila euro a Palermo. Indagato il titolare di una cartolibreria | #ANSA - Fil_Scrittore : Truffa con il bonus cultura, sequestrati 470 mila euro a Palermo - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Un commerciante di #Palermo avrebbe ottenuto illecitamente oltre 470 mila euro di fondi pubblici del #bonuscultura #18ap… - TgrRaiSicilia : Un commerciante di #Palermo avrebbe ottenuto illecitamente oltre 470 mila euro di fondi pubblici del #bonuscultura… -

Beni per 470 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo a un commerciante palermitano accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legate al Bonus cultura. Il titolare di una cartolibreria nel quartiere Cep, tra il 2018 e il 2021, avrebbe ottenuto illecitamente oltre 470 mila euro di fondi pubblici. I finanzieri del comando provinciale di Palermo, nei giorni scorsi, hanno portato a termine un'articolata attività di polizia giudiziaria, sequestrando beni per una somma ritenuta profitto di una truffa aggravata.

Truffa con il bonus cultura a Palermo, si sostituisce agli studenti e incassa 470 mila euro Giornale di Sicilia

