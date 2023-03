Palermo-Modena: le formazioni ufficiali (Di lunedì 20 marzo 2023) Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Modena, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20:30. Palermo: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Gomes, 7 Tutino, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente (Cap.), 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 8 Segre, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 47 Di Mitri, 79 Lancini. Allenatore: Lanna.Modena: 26 Gagno, 3 Ponsi, 4 Pergreffi (Cap.), 6 Magnino, 10 Tremolada, 11 Falcinelli, 15 Silvestri, 16 Gerli, 21 Armellino, 32 Strizzolo, 96 Oukhadda. A disposizione: 12 Seculin, 7 Duca, 8 Mosti, 19 Giovannini, 20 Mordini, 28 De Maio, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro. Allenatore: Tesser. Arbitro: Minelli (Varese) IV Ufficiale: Ancora (Roma ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Queste ledella gara, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20:30.: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Gomes, 7 Tutino, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente (Cap.), 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 8 Segre, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 47 Di Mitri, 79 Lancini. Allenatore: Lanna.: 26 Gagno, 3 Ponsi, 4 Pergreffi (Cap.), 6 Magnino, 10 Tremolada, 11 Falcinelli, 15 Silvestri, 16 Gerli, 21 Armellino, 32 Strizzolo, 96 Oukhadda. A disposizione: 12 Seculin, 7 Duca, 8 Mosti, 19 Giovannini, 20 Mordini, 28 De Maio, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro. Allenatore: Tesser. Arbitro: Minelli (Varese) IV Ufficiale: Ancora (Roma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RetweetPalermo : RT @Mediagol: FOTOTIFO Palermo-Modena 5-2, gli scatti ai tifosi al “Renzo Barbera” (Gallery) - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo, tre gol in 15' e 4 in un tempo: la ripresa col Modena è storia' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : FOTOTIFO Palermo-Modena 5-2, gli scatti ai tifosi al “Renzo Barbera” (Gallery) - blogsicilia : #notizie #sicilia Palermo show col Modena e zona play off, l'analisi a Rosaenero Web & Tv - - cosimobilbalo : @foragabbu_ @SerieA Sisi assolutamente, quest'anno poi assurdo, sudtirol e Bari sono in cima, Modena Palermo già sa… -