Palazzo Vecchio imbrattato | Nardella | Non è stata una messa in scena

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il sindaco spiega: "Il complottismo ricorre su tutto. Io non avrei potuto fingere con il mio ruolo di sindaco"

Dario Nardella si avventa sull'attivista che imbratta Palazzo Vecchio e lo blocca RaiNews

Il sindaco spiega: “Il complottismo ricorre su tutto. Io non avrei potuto fingere con il mio ruolo di sindaco” ...FIRENZE – E’ irritato, Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito dei commenti al video di venerdì scorso, in cui lo si vede bloccare un attivista di Ultima Generazione che stava imbrattando la ...