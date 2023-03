Pagelle TV della Settimana (13-19 marzo 2023). Promossi Concita De Gregorio e Sandra Milo. Bocciato il Sanremo ‘che se la cerca’ (Di lunedì 20 marzo 2023) Chillemi ed Elena Sofia Ricci (Us) Promossi 9 a Brendan Fraser. La sparizione dai radar hollywoodiani era coincisa con un periodo buio che l’aveva portato a diventare quasi uno spauracchio sulla caducità della gloria nello star system. E, invece, l’interprete di The Whale ce l’ha fatta a tornare in pista aggiudicandosi un Oscar come migliore attore protagonista. Una storia di riscatto, la sua, come quelle che tanto piacciono Oltreoceano. 8 a Concita De Gregorio. L’intervista a Belve è paradossalmente servita a “de-belvizzare” la giornalista, che si è mostrata lucida e composta, senza essere fredda anzi risultando talvolta un pizzico naif. 7 a Sandra Milo. La musa di Federico Fellini ha da poco soffiato le 90 candeline e, dopo una vita da film, si diverte e diverte in tv, viaggiando ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 marzo 2023) Chillemi ed Elena Sofia Ricci (Us)9 a Brendan Fraser. La sparizione dai radar hollywoodiani era coincisa con un periodo buio che l’aveva portato a diventare quasi uno spauracchio sulla caducitàgloria nello star system. E, invece, l’interprete di The Whale ce l’ha fatta a tornare in pista aggiudicandosi un Oscar come migliore attore protagonista. Una storia di riscatto, la sua, come quelle che tanto piacciono Oltreoceano. 8 aDe. L’intervista a Belve è paradossalmente servita a “de-belvizzare” la giornalista, che si è mostrata lucida e composta, senza essere fredda anzi risultando talvolta un pizzico naif. 7 a. La musa di Federico Fellini ha da poco soffiato le 90 candeline e, dopo una vita da film, si diverte e diverte in tv, viaggiando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Arbitri, le pagelle della Gazzetta alla 27ª di Serie A - marco75k : @tancredipalmeri Se metti Chiffi nelle pagelle della Juve deve dargli almeno 8. Bomber vero, decisivo per il risultato - marilovesgr33n : @LucaNameiswolf Quello che non capisce le pagelle della figlia? - fantapiu3 : I Voti #fantacalcio di #FSATorino della 27ª giornata #pagelle #SerieA #votifantacalcio #InterJuventus #LazioRoma… - infoitsport : Osimhen, le pagelle dei quotidiani lo esaltano: 'Va in gol oltre le leggi della fisica' -