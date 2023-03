Paganin: «Inter non costruisce più, prevedibile! Inzaghi…» (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonio Paganin, Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sull’Inter reduce dalla sconfitta contro la Juventus. L’ex calciatore commenta la prestazione della squadra nerazzurra e la posizione di Simone Inzaghi PREVEDIBILE – Queste le parole di Antonio Paganin: «Al di là di quello che può essere il fallo nell’azione del gol c’è un dato di fatto: una squadra che non costruisce più, una squadra che ha una manovra prevedibile e farraginosa. Non è una squadra bella frizzante ed è figlia di quello che è successo. Il fatto di gestire una squadra come l’Inter non è banale, lo devi saper fare. Nel momento in cui scappa il timone succede questo. Quando hai una grande squadra non c’è un piano di alternativa. L’Inter si sta complicando la vita, se non si sta attenti ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Antoniovenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sull’reduce dalla sconfitta contro la Juventus. L’ex calciatore commenta la prestazione della squadra nerazzurra e la posizione di Simone Inzaghi PREVEDIBILE – Queste le parole di Antonio: «Al di là di quello che può essere il fallo nell’azione del gol c’è un dato di fatto: una squadra che nonpiù, una squadra che ha una manovra prevedibile e farraginosa. Non è una squadra bella frizzante ed è figlia di quello che è successo. Il fatto di gestire una squadra come l’non è banale, lo devi saper fare. Nel momento in cui scappa il timone succede questo. Quando hai una grande squadra non c’è un piano di alternativa. L’si sta complicando la vita, se non si sta attenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : A. Paganin: 'Inzaghi? Per me all'Inter hanno già deciso ed è una somma di quello successo negli ultimi due anni' - internewsit : Paganin: «Inter non costruisce più, prevedibile! Inzaghi...» - - TMW_radio : #Maracanà ?? Antonio Paganin: «#Inter, il destino di Inzaghi credo sia già segnato, indipendentemente da come fin… - InterMagazine2 : L'ANALISI - Paganin: 'Inter, così si rischia il posto in Champions League' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Paganin: 'Inter, così si rischia il posto in Champions League' -