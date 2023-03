Padel, è questo l’alimento che aiuta ad affrontare ogni sfida: una carica naturale (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Padel è di sicuro uno sport molto faticoso, per questo è necessaria un’adeguata alimentazione per sostenere il grande dispendio fisico. Il Padel, per chi non lo sapesse, è uno sport per il quale si usa la racchetta, propriamente detto “racchettistico”. Alla stregua del tennis, quindi, usa questo elemento per le competizioni. Il campo, rispetto a questo sport, però, è assolutamente diverso. Padel – grantennistoscana.itAnzitutto di dimensioni più piccole, poi non si tratta di uno spazio aperto, ma chiuso da recinzioni o muri che permettono ai giocatori di rimandare la palla dopo il rimbalzo. L’altro elemento, la palla è simile a quella da tennis, bensì più piccola. Il Padel è uno sport che richiede uno sforzo fisico alto, poiché i giocatori sono in continuo ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilè di sicuro uno sport molto faticoso, perè necessaria un’adeguata alimentazione per sostenere il grande dispendio fisico. Il, per chi non lo sapesse, è uno sport per il quale si usa la racchetta, propriamente detto “racchettistico”. Alla stregua del tennis, quindi, usaelemento per le competizioni. Il campo, rispetto asport, però, è assolutamente diverso.– grantennistoscana.itAnzitutto di dimensioni più piccole, poi non si tratta di uno spazio aperto, ma chiuso da recinzioni o muri che permettono ai giocatori di rimandare la palla dopo il rimbalzo. L’altro elemento, la palla è simile a quella da tennis, bensì più piccola. Ilè uno sport che richiede uno sforzo fisico alto, poiché i giocatori sono in continuo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoAlbe_Blu : @raffaelecaru Memoria selettiva, bias, c'è di tutto. Esiste una cura: disintossicati da questo sport, guarda il padel. - PicanoFederico : RT @Maicuntent1986: Adoro il padel, perché in questo sport non esiste Pioli - FREESalamella : RT @Maicuntent1986: Adoro il padel, perché in questo sport non esiste Pioli - Fabrizi04906407 : RT @Maicuntent1986: Adoro il padel, perché in questo sport non esiste Pioli - matiofubol : Tu ti presenti alla pizza di classe di tuo figlio con questo in testa e passerai il resto della tua vita a implorar… -