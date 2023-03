Osio Sotto | urta i cavi dell’alta tensione | operaio di 44 anni ricoverato in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 marzo 2023). Un uomo di 44è in gravi condizioni in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto lunedì mattina (20 marzo) nell’ex area produttiva Tombini, che si affaccia sulla strada provinciale 525. Erano in corso lavori di rimozione di coperture in eternit su un capannone industriale dismesso e in via di demolizione. Veniva utilizzata per tal fine una piattaforma e l’infortunato si trovava nel cestello. Per cause in corso di accertamento, al momento dell’infortunio la piattaforma si trovava a circa 20 metri dall’area di lavoro al didi una linea di altaa 220 Kvolt, con il cestello ad una distanza di pochi metri dalla linea. Si è innescato l’arco elettrico che ha provocato la folgorazione. L’infortunato ha riportato ustioni gravissime al volto e ustioni al tronco e arti superiori. ...