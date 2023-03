Osimhen e la sua maschera. Un involontario omaggio alla Commedia dell’Arte napoletana (Di lunedì 20 marzo 2023) FALLI DA DIETRO – 27° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Mentre il gruppone affanna, la bambina felice vola. Mi viene in mente quel dipinto futurista pieno d’azzurro di Giacomo Balla. Non c’è partita al Filadelfia. Fra Cipolla ha creato la squadra perfetta. Otto minuti e Osi inzucca di frittata su angolo. Ma il Toro è vivo. E in venti minuti confeziona tante occasioni. Ci vogliono due capolavori dell’Albatros. Prima su Vlasic poi su Ricci. Poi il rigore di Khiarastella chiuderà i conti e sarà accademia. Osi mostruoso. Osi ingiocabile. Osi e i suoi record. Il primo a realizzare due doppiette di testa. Il miglior realizzatore africano in una singola stagione. Osi e la sua maschera. Un involontario omaggio alla Commedia dell’Arte napoletana. A pensarci, ne ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) FALLI DA DIETRO – 27° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Mentre il gruppone affanna, la bambina felice vola. Mi viene in mente quel dipinto futurista pieno d’azzurro di Giacomo B. Non c’è partita al Filadelfia. Fra Cipolla ha creato la squadra perfetta. Otto minuti e Osi inzucca di frittata su angolo. Ma il Toro è vivo. E in venti minuti confeziona tante occasioni. Ci vogliono due capolavori dell’Albatros. Prima su Vlasic poi su Ricci. Poi il rigore di Khiarastella chiuderà i conti e sarà accademia. Osi mostruoso. Osi ingiocabile. Osi e i suoi record. Il primo a realizzare due doppiette di testa. Il miglior realizzatore africano in una singola stagione. Osi e la sua. Un. A pensarci, ne ...

