Oroscopo di Paolo Fox del mese di Aprile, i segni fortunati: momento magico per l’Ariete, passione per i Gemelli (Di lunedì 20 marzo 2023) Paolo Fox prevede grandi novità per il mese primaverile per eccellenza: alcuni segni vedranno il fiorire di grandissime novità. Ariete Le stelle saranno sempre dalla vostra parte, Aprile è il vostro mese! Risolvete le questioni più spinose con il favore degli astri e vivrete un periodo all’insegna della tranquillità. Toro Non siete contenti della piega che sta prendendo il lavoro, purtroppo bisogna scendere a compromessi. Cercate di farvi valere in quelle questioni che vi toccano in prima persona. Gemelli La vostra vita sentimentale, con l’arrivo della primavera inizia a prendere fuoco. Vi siete già scottati una volta, quindi cercate di andare con i piedi di piombo. Cancro Avete intenzione di cambiare vita, e questo potrebbe essere il mese della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 marzo 2023)Fox prevede grandi novità per ilprimaverile per eccellenza: alcunivedranno il fiorire di grandissime novità. Ariete Le stelle saranno sempre dalla vostra parte,è il vostro! Risolvete le questioni più spinose con il favore degli astri e vivrete un periodo all’insegna della tranquillità. Toro Non siete contenti della piega che sta prendendo il lavoro, purtroppo bisogna scendere a compromessi. Cercate di farvi valere in quelle questioni che vi toccano in prima persona.La vostra vita sentimentale, con l’arrivo della primavera inizia a prendere fuoco. Vi siete già scottati una volta, quindi cercate di andare con i piedi di piombo. Cancro Avete intenzione di cambiare vita, e questo potrebbe essere ildella ...

