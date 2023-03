Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo ha in serbo tante sorprese. Queste giornate, stando alle previsioni astrologiche, saranno ricche di novità. Particolarmente rilevante è il quadro lavorativo, sentimentale e sociale. Alcuni segni faranno di tutto per affermarsi nel mondo del lavoro, mentre altri saranno maggiormente spinti dal desiderio di conoscere nuove persone. Leone, Sagittario e Acquario saranno più socievoli che mai, al contrario di Gemelli, Vergine e Capricorno che si chiuderanno in loro stessi. Ariete, Bilancia e Pesci avranno obiettivi ambiziosi e Toro, Cancro e Scorpione saranno colpiti dalle magiche frecce di Cupido. Per avere un quadro più chiaro della situazione dell’Oroscopo della settimana, potrebbe essere d’aiuto consultare ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023) L’dal 20 al 26ha in serbo tante sorprese. Queste giornate, stando alle previsioni astrologiche, saranno ricche di novità. Particolarmente rilevante è il quadro lavorativo, sentimentale e sociale. Alcuni segni faranno di tutto per affermarsi nel mondo del lavoro, mentre altri saranno maggiormente spinti dal desiderio di conoscere nuove persone. Leone, Sagittario e Acquario saranno più socievoli che mai, al contrario di Gemelli, Vergine e Capricorno che si chiuderanno in loro stessi. Ariete, Bilancia e Pesci avranno obiettivi ambiziosi e Toro, Cancro e Scorpione saranno colpiti dalle magiche frecce di Cupido. Per avere un quadro più chiarosituazione dell’, potrebbe essere d’aiuto consultare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2023: grande energia per i nati nel segno del Leone, mentre la Bilanc… - infoitcultura : Oroscopo 8 marzo: le stelle per la festa della donna - occhio_notizie : Quali sono i segni più fortunati di oggi, lunedì #20marzo 2023: ecco la classifica e le previsioni della giornata d… - OroscopoDay : Quali sono i segni più fortunati di oggi, lunedì #20marzo 2023: ecco la classifica e le previsioni della giornata d… - verginevf : #vergine La presenza della Luna in posizione dissonante nel segno dei Pesci vi far?... #oroscopo @verginevf -