Oroscopo Branko Lunedì 20 Marzo 2023 | Scorpione cauto

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’diper oggi,20Ariete Le prospettive di salute e carriera sembrano promettenti questa settimana. È un ottimo momento per fare rete e stabilire nuovi contatti professionali. Toro Potreste trovare qualcuno con cui puoi sistemarvi ed essere felici e sereni. Le finanze potrebbero non essere ideali, ma ci sono indicazioni di stabilità. Gemelli Alcuni di voi potrebbero prendere in considerazione l’idea di fare un viaggio. Per alcuni è indicato ereditare o acquistare una nuova residenza. Cancro Avete un brillante futuro finanziario e potreste aumentare la vostra ricchezza. Dovete concentrarvi sul miglioramento della vostra salute e forma fisica iniziando una nuova routine. Leone Concentratevi sulla costruzione di legami più forti con i membri della famiglia ...