Oroscopo Aprile | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Coraggio, intelligenza tattica, astuzia e intraprendenza Questo vi offre Marte in dinamico sestile. Anche Mercurio è a favore, a delineare un mese proficuo soprattutto sul piano delle relazioni sociali e dei rapporti di lavoro. Si possono risolvere situazioni che erano in stand by da troppo tempo, eliminare ostacoli, stringere alleanze proficue, ottenere un aumento di stipendio o cambiamenti in meglio. Avete classe ma anche vigore, buone maniere ma anche polso fermo quando necessario. Nella vita affettiva Venere potrebbe farvi vivere con ansia o insofferenza certi atteggiamenti del partner. Ma sono nuvole passeggere. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 20, 2023 at 1:22 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article ...