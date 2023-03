Oroscopo Aprile | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Sparisce Marte e arriva Venere in scorbutica opposizione. Uffa! La buon notizia è che molti di voi riprendono fiato, riprendono le fila di un discorso professionale, l’energia fisica e mentale torna su buoni livelli, negli affari e nelle decisioni importanti siete un muro, un pilone del rugby, non fate passare nessuno. Giove ai nati tra 11 e 19 dicembre spedisce per postacelereceleste occasioni e soluzioni vantaggiose. La notizia antipatica, ma non più di tanto, è che Venere vi rende esigenti e irruenti, da chi amate pretendete di più, tendete a criticare e sminuire. Malintesi e baruffe possibili. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 20, 2023 at 1:29 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, ...