Oroscopo Aprile | Pesci

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Marte accentua la voglia di primeggiare, siete competitivi, carichi, al vostro passaggio le strade si sgombrano. Nei progetti andate dritti come un treno che non fa fermate, con gli ostacoli siete come un bulldozer, li stritolate, scavalcate, ci passate sopra. Sintonie d'amore quasi perfette. Quasi perché Venere vi guarda storto, siete erotici, eroticissimi, ma se vi scappa lo sguardo insistente, se attirate l'attenzione il partner non ve lo perdona. Scene di gelosia probabili. Chi è in coppia cerchi di essere più presente e di non lasciare in giro messaggini compromettenti. Chi è single può puntare in alto e trovare un amore da urlo.