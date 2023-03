Oroscopo Aprile | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Venere si allontana dall’ostica quadratura ma arriva Mercurio a rompervi le scatole Il dio alato però non ha intenzione di rendere meno frizzante l’aria della primavera, per molti di voi il passaggio di Mercurio in quadratura si risolverà in pochi giorni di umore storto e di pazienza ai minimi livelli. Solo i nati tra 8 e 13 agosto devono alzare il livello di attenzione, evitare di litigare e di arrabbiarsi per stupidaggini di poco conto, e ragionare bene prima di prendere decisioni importanti. Per tutto il segno, nella vita a due è il caso di essere più dolci, flessibili e di non voler troppo primeggiare. Chi amate vi preferisce teneri gattini piuttosto che leoni ruggenti. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 20, 2023 at 1:21 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal ...