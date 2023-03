Oroscopo Aprile | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

Life&People.it 21 maggio -21 giugno Nel lavoro siete sempre caricati a molla, veloci, pratici e attenti a ogni dettaglio, ma questo mese riuscite meglio a ricavarvi spazi solo per voi, a concedervi la vacanzina, l'avventura, lo stacco totale. Marte esce dal vostro segno ma dal 12 arriva Venere: si può dire che nel cambio non ci perdete affatto, anzi, trasmettete una sensualità più dolce, intrigante, maliziosa. Chi, sul piano amoroso, ha troppa carne al fuoco non rischia di bruciarla perché riesce a scegliere, e a scegliere bene. Chi è in fase di gelo o di dubbio ha modo di guardarsi dentro e di seguire solo le regole del cuore.