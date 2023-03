Oroscopo Aprile | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

22 dicembre – 2o gennaio Marte vi guarda storto, Venere invece vi ama. Risultato, in amore vi togliete la soddisfazione di dire tutto quello che pensate, lo spirito è autonomo e autosufficiente, avete una visione logica ferrea che pochi, forse nessuno, riesce a contrastare. Con Saturno appena arrivato in positivo sestile per i nati in dicembre è il momento dell'espansione, di penetrare, conquistare, potenziare, dare lezioni di superiorità a chi non credeva in voi. Possibili perdite economiche per i nati tra 9 e 18 gennaio, che dovrebbero anche stare alla larga da chi promette promette e non mantiene.