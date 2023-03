Oroscopo Aprile | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Marte nel vostro segno vi dà la scossa, suona la carica del Settimo Cavalleggeri. Ottimo passaggio per impostare diversamente i rapporti di lavoro se vi stanno stretti o vi creano disagio e ansia. Ottimo Marte anche per prendere decisioni importanti, per primeggiare e imporvi, per dare a qualcuno il fatto suo. Avete un’energia che non si fa frenare da nulla e nessuno. Entusiasmo. Determinazione. Caparbietà. Se volete qualcosa ve la prendete, non fate i cancrini timidi che si nascondono sotto la sabbia. Anche in amore e nell’eros siete fuoco puro, dinamite da maneggiare con attenzione. Chi vi ama, è avvisato. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 20, 2023 at 1:19 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed ...