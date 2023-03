Oroscopo Aprile | Acquario

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 20 marzo 2023) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Una Venere sbarazzina solletica i sensi, vi fa sentire più fascinosi e maliziosi. Un messaggio d’amore, un incontro può risvegliare strane fantasie, cercate di non andare in confusione. Nessun ostacolo fra voi e la felicità se siete nati tra 8 e 16 febbraio, ma tutto il segno può volare alto, anche se qualche giornata faticosa e stressante non è esclusa. Sul lavoro possono presentarsi situazioni che richiedono la pazienza di Giobbe, a tratti vedete rosso, partireste come un toro per infilzare il matador. Cercate di mordere il freno, di sorridere anche se a denti stretti, pareggerete i conti più avanti. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 20, 2023 at 1:33 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed ...