L' ultima puntata di Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbott o , andata in onda giovedì 16 marzo, è stata dedicata all'di marzo. Nel corso della trasmissione é intervenuta c artomante sensitiva Barbara che, attraverso la lettura delle carte tarocchi, ha riassunto gli ultimi giorni del mese segno zodiacale per ...dell'Amore per la settimana dal 20 al 26 marzo: le previsioni di Artemide. Ariete La settimana per l'Ariete si preannuncia piena di emozioni positive e nuove opportunità che potrebbero ...Ariete Ariete hai tutto molto chiaro (anche se, altrimenti, è raro in te). In generale, non ti piace rimandare le cose e ...

Oroscopo 2023, il Sole entra in Ariete dal 20 marzo Cosmopolitan

Oroscopo 2023 di Barbanera per tutti i segni zodiacali: cos'è previsto per Amore, Lavoro, Salute e Fortuna. Ecco l'Oroscopo dell'anno 2023 di Barbanera per tutti i segni zodiacali su Amore, Lavoro, ...