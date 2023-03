Oro: resta sui massimi, prezzo spot a 1.989 dollari l'oncia (Di lunedì 20 marzo 2023) L'oro rimane sui massimi dopo il rally della scorsa settimana. Di fronte alle turbolenze dei mercati, gli investitori hanno scelto i beni rifugio per eccellenza per mettere al riparo i loro patrimoni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) L'oro rimane suidopo il rally della scorsa settimana. Di fronte alle turbolenze dei mercati, gli investitori hanno scelto i beni rifugio per eccellenza per mettere al riparo i loro patrimoni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Oro: resta sui massimi, prezzo spot a 1.989 dollari l'oncia: Dopo rally che lo ha portato sui 2.000 dollari - sportli26181512 : Came Dosson, niente contro sorpasso. Pari anche per la L84: Pescara resta terzo alle spalle del duo di testa Napoli… - AlessandraB85 : RT @LaviniaBLR: La prima atleta trans italiana, Valentina Petrillo, vince l’oro in categoria femminile battendo due note campionesse(nate d… - sassabrassa4 : RT @LaviniaBLR: La prima atleta trans italiana, Valentina Petrillo, vince l’oro in categoria femminile battendo due note campionesse(nate d… - BiancoQ13bb76 : @Cali_Gr Un ragazzo d'oro, resta un'enorme tristezza e l'amore in bocca per un finale che doveva essere sicuramente diverso ????? -