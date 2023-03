(Di lunedì 20 marzo 2023) Dalla serotonina alle endorfine passando per ossitocina e dopamina: differenze, funzioni e «allenamenti» per le molecole che regolano l'umore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloIraldi : @nientologa Il processo digestivo inizia a livello cerebrale, chi ti stressa interferisce con questa fase e poi - a… - BUONGIORNOnline : <<#Ormoni e #Neurotrasmettitori, gli alleati della #Felicità>> #AlessandraBitelli #Dopamine #Endorfine #Felicità… -

SCHEDA LIBRO Paolo Borzacchiello La chimica delle interazioni Riconoscere e utilizzaree mix biochimici per relazioni più efficaci nella vita e nel business ROI Edizioni ...Questo poiché la vitamina del sole influenza la conservazione e la produzione di grassi e ha un impatto su altri(testosterone) e(serotonina). Il testosterone promuove la ...... uno dei principaliche agisce sul sonno e che funziona come una sorta di "... Perfino alcuni, come quelli prodotti dalle ghiandole surrenali (evidentemente influenzate, nella ...

Ormoni e neurotrasmettitori: come stimolare gli alleati naturali della felicità Vanity Fair Italia

Negli ultimi anni la medicina è diventata tutta una questione di numeri: peso, massa corporea, colesterolo, glicemia, pressione… lo stato di salute di una persona si riduce a un elenco di cifre e misu ...Che cos'è la depressione invernale e come sconfiggerla Ecco alcuni consigli utili per contrastare quella strana sensazione di malinconia e quel calo dell’umore tipici di questi mesi invernali.