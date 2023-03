Origine Covid, cosa sappiamo del probabile collegamento con i cani procioni del mercato di Wuhan (Di lunedì 20 marzo 2023) Un team di ricerca internazionale sostiene un collegamento l’emergere del nuovo Coronavirus ai cani procioni venduti illegalmente nel mercato ittico di Wuhan in Cina, sulla base di dati che attualmente risultano scomparsi. Anche se dopo il gennaio 2020 le autorità locali hanno chiuso la struttura ripulendola, è stato possibile comunque tamponare tutte le superfici, le gabbie per gli animali e i carrelli che le trasportavano. Tutto questo però non è sufficiente a dimostrare che questi animali siano l’ospite intermedio che dai pipistrelli hanno portato alla pandemia. Dobbiamo attendere la pubblicazione di studi definitivi, di cui non disponiamo al momento. L’Origine naturale non è in discussione I campioni positivi a SARS-CoV-2 erano associati a materiale genetico proveniente dai ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Un team di ricerca internazionale sostiene unl’emergere del nuovo Coronavirus aivenduti illegalmente nelittico diin Cina, sulla base di dati che attualmente risultano scomparsi. Anche se dopo il gennaio 2020 le autorità locali hanno chiuso la struttura ripulendola, è stato possibile comunque tamponare tutte le superfici, le gabbie per gli animali e i carrelli che le trasportavano. Tutto questo però non è sufficiente a dimostrare che questi animali siano l’ospite intermedio che dai pipistrelli hanno portato alla pandemia. Dobbiamo attendere la pubblicazione di studi definitivi, di cui non disponiamo al momento. L’naturale non è in discussione I campioni positivi a SARS-CoV-2 erano associati a materiale genetico proveniente dai ...

