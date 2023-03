‘Origami all’alba’ di Clara è disco d’oro. Fu presentata in anteprima durante Mare Fuori (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua il successo di ‘Origami all’alba’ di Clara che oggi ottiene la certificazione di disco d’oro. Il singolo, debuttato numero 5 su Spotify Italia e numero 4 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, a distanza di alcune settimane della release continua ad essere stabile in Top10 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia, con oltre 12 milioni di stream. ‘Origami all’alba’, scritta dalla stessa Clara in collaborazione con Matteo Paolillo e prodotta da Lolloflow, è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione di ‘Mare Fuori’, serie tv record di streaming, già disponibile su RaiPlay e attualmente in onda su Rai2. In ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua il successo didiche oggi ottiene la certificazione di. Il singolo, debuttato numero 5 su Spotify Italia e numero 4 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, a distanza di alcune settimane della release continua ad essere stabile in Top10 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia, con oltre 12 milioni di stream., scritta dalla stessain collaborazione con Matteo Paolillo e prodotta da Lolloflow, è statainle ultime puntate della terza stagione di ‘’, serie tv record di streaming, già disponibile su RaiPlay e attualmente in onda su Rai2. In ...

