Orietta sbotta contro i genitori di Antonella: "Volgarità cattive su di me" (Di lunedì 20 marzo 2023) Giovedì scorso Antonella Fiordelisi nello studio del GF Vip è stata criticata da Orietta Berti che le ha dato del'arrogante e maleducata. Dopo la puntata la mamma di Antonella ha pubblicato una lettera in cui ha puntato il dito anche contro l'opinionista del GF Vip: "Ha raggiunto l'apice della sua rabbiosa frustrazione (perché solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: "guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io" quasi come a voler insinuare qualcosa, che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune". Anche il padre della dottoressa si è espresso sulla Berti ed ha condiviso nelle storie dei tweet dove Orietta viene definita una cantante mediocre.

