Oriana Marzoli | chi è l’ex fidanzato Ivan Gonzalez | età | Uomini e Donne | fidanzata | foto e Instagram

(Di lunedì 20 marzo 2023)è un modello spagnolo, ma è anche un influencer ed è noto sul piccolo schermo spagnolo, ma anche nella tv italiana grazie alla sua partecipazione come tronista a, programma condotto da Maria De Filippi. Il bel modello 30enne è stato legato a una delle attuali concorrenti del GF vip,, una storia d’amore è durata circa due anni finché l’infuencer venezuelana ha deciso di lasciare. View this post onA post shared by IVA?N GONZA?LEZ (@) Cosa sappiamo diè nato a Cadice ma vive da qualche anno a Madrid, in Spagna. È nato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - rosaner46576429 : Fate uscire Oriana MARZOLI Pagliacci @GrandeFratello Mandate in onda i video giusti - angeliquepoison : #GrandeFratelloVip, Daniele Dal Moro vuota il sacco: 'Ecco cosa penso di Oriana Marzoli' - midori_hongo : RT @hugmeesposito: e fu così che Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli ad un passo dalla fine furono squalificati dalla 7 edizione del programma… - yeye481 : RT @Ang_Gulino: LA RABBIA DI DANIELE DAL MORO VERSO ORIANA MARZOLI Dopo aver parlato con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si avvicina a… -

Giaele De Donà si è lasciata andare ad alcune confessioni che sui social non sono passate inosservate. La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato alle amiche e inquilinee Micol Incorvaia di non aver trascorso un'infanzia tranquilla, perché non si vedeva carina rispetto alle sue coetanee: 'Ero il brutto anatroccolo', ha scherzato Giaele. Amici, ...Gf Vip, il preferito della Casa Per ciò che concerne il preferito dalla Casa , su Realiy House , al primo posto si posiziona. A seguire, Nikita al terzo posto Antonella Fiordelisi ...Non una convivenza pacifica: nelle settimane in cui la Nasoni è rimasta al GF non sono mancati scontri né con Daniele né con, la donna che Daniele ha conosciuto all'interno della casa ...

Gf Vip 7, Luca Onestini spiega a Oriana perché si è avvicinato a Nikita Isa e Chia

La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato alle amiche e inquiline Oriana Marzoli e Micol Incorvaia di non aver trascorso un'infanzia tranquilla, perché non si vedeva carina rispetto alle ...Scopriamo meglio insieme chi è la giovane Oriana Marzoli, concorrente del Grande Fratello Vip 7: età, altezza, peso, lavoro e altro ...