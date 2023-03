Operaio muore travolto da tubi e impalcature a Frattamaggiore | aveva 40 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Un'altra tragedia sul lavoro in Campania: muore operaio 40enne - infoitinterno : Operaio muore travolto da tubi e impalcature a Frattamaggiore - ottopagine : Un'altra tragedia sul lavoro in Campania: muore operaio 40enne #Frattamaggiore - MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, operaio precipita e muore in un cantiere ad Aversa (Caserta) #incidentesullavoro #20marzo - infoitinterno : Travolto dall'impalcatura: muore operaio polacco -

La tragedia in una ditta di impalcature. La vittima è Jan Marcin Urbanski, di origini polacche viveva a ...Schiacciato da una trave di ferro,di 50 anni Aperta un'inchiesta a Frattaminore Da quanto si apprende, la vittima si trovava in via Musto , in un cantiere edile. Nonostante il ...Frattamaggiore . Un'altra tragedia sul lavoro in Campania: unpolacco di 40 anni è morto a Frattamaggiore. L'uomo, residente a Napoli, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da tubi e impalcature in una fabbrica di via Martiri d'Otranto. ...

Operaio muore travolto da tubi e impalcature a Frattamaggiore: la vittima aveva solamente 40 anni Virgilio Notizie

Napoli, Rossella festeggia i 40 anni con il sushi e dopo muore: era mamma di 2 bambini Napoli: mamma ha un cesareo d’urgenza, la piccola Camilla muore: “Era la nostra prima figlia, siamo distrutti” Ve ...E' il secondo morto sul lavoro, oggi, in Campania: un operaio quarantenne ucraino è rimastro travolto da tubi e impalcature in una fabbrica di Frattamaggiore, nel Napoletano. Ad Aversa, il lavoratore ...