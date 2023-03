Opel dice addio a Insignia dopo 14 anni

(Di lunedì 20 marzo 2023)esce di produzione . La grande berlina e station wagon del Marchio tedesco di Stellantis, Car of the Year nel 2009 , esce di produzionedue generazioni. La segmento D fu presentata ...

Il successo fu tanto più eclatante se si considera cheInsignia fu eletta Auto dell'Anno per il 2009. Entro la fine di quello stesso anno, vi fu anche l'arrivo della versione station wagon per ...Stellantis salutaInsignia che esce di scena dopo 14 anni La prima generazione diInsignia fu un vero e proprio successo di mercato con oltre 930 mila unità immatricolate in totale in 9 ...

Opel Insignia dice addio dopo 14 anni Motorionline

Il gruppo Stellantis da pochi minuti ha salutato ufficialmente Opel Insignia che dopo 14 anni di onorata carriera è uscita di produzione. L'ammiraglia di Opel fu presentata nel luglio del 2008 in mani ...