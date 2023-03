Onestini svela ad Oriana perché si è avvicinato a Nikita | il motivo – VIDEO

(Di lunedì 20 marzo 2023) Luca, durante la festa di compleanno diPelizon, si èalla modella facendo “insospettire” i suoi compagni di avventura del Grande Fratello Vip.spiega adsi èNon è che io non mi renda conto ma adesso non me ne frega più nulla, io parlo con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lucachiacchierando con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip , ha svelato cosa è successo durante la squalifica di Daniele Dal Moro tornato sui social in modalità "on fire".cosa è successo prima della squalifica di Daniele "Amo io ero a letto e sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi... è stata una roba molto veloce. Più ...Lucadettagli dopo l'espulsione di Daniele Dal Moro. Dopo numerosi avvertimenti, gli autori del programma prendono la decisione finale: Daniele ...Luca: 'Prima hanno chiamato lui e poi noi'. In tutto ciò Oriana Marzoli non si capacita dell'uscita improvvisa del suo Daniele. La gieffina si è sfogata con Lucae ha detto di ...

Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele Biccy

Non è che io non mi renda conto ma adesso non me ne frega più nulla, io parlo con chiunque e me la vivo serena. Questo non vuol dire essersi dimenticati o che sono stronzate le cose successe. Io ho ...Spuntano i dettagli sull'eliminazione lampo di Daniele Dal Moro dal GFVIP 7: nella Casa i vipponi sono rimasti scioccati, ecco i primi commenti.