Onestini fa un passo indietro con Nikita: abbracci e gesti carini (Di lunedì 20 marzo 2023) In queste ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 7 si è festeggiato un nuovo compleanno: quello di Nikita Pelizon. I vipponi hanno deciso di organizzare una bellissima festa per la modella con un barbecue in giardino. Per Nikita palloncini, decorazioni e gli immancabili unicorni. Così i concorrenti hanno deciso di rendere speciale il giorno del suo compleanno. Persino Luca Onestini ha deciso di fare un passo indietro con la sua nemica all’interno della casa. L’uomo si è dimostrato particolarmente vicino alla Pelizon, tanto da sorprendere persino i telespettatori che seguono ormai da mesi le dinamiche degli inquilini. Luca Onestini al fianco di Nikita Pelizon nel giorno del suo compleanno Accuse, scontri e diverbi non sono mai mancati in queste ultime settimane ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 marzo 2023) In queste ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 7 si è festeggiato un nuovo compleanno: quello diPelizon. I vipponi hanno deciso di organizzare una bellissima festa per la modella con un barbecue in giardino. Perpalloncini, decorazioni e gli immancabili unicorni. Così i concorrenti hanno deciso di rendere speciale il giorno del suo compleanno. Persino Lucaha deciso di fare uncon la sua nemica all’interno della casa. L’uomo si è dimostrato particolarmente vicino alla Pelizon, tanto da sorprendere persino i telespettatori che seguono ormai da mesi le dinamiche degli inquilini. Lucaal fianco diPelizon nel giorno del suo compleanno Accuse, scontri e diverbi non sono mai mancati in queste ultime settimane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Onestini fa un passo indietro con Nikita: abbracci e gesti carini #gfvip #gfvip7 #nikiters #disonestini #onestiners - Wonderland_235 : Giale come finalista sarebbe proprio una sconfitta per tutti. È il compleanno di Nikita, sarebbe un bel compleanno… - cosedeipazzi : RT @anymours99: Luca Onestini ad un passo dal mental breakdown alla ricerca dei suoi occhiali: #oriele #gfvip #incorvassi - anymours99 : Luca Onestini ad un passo dal mental breakdown alla ricerca dei suoi occhiali: #oriele #gfvip #incorvassi - AliceInVR : @Giangi894 È così, minimo passo falso per dare ragione addirittura ad oriana, onestini, donnamaria, Giaele Perché… -