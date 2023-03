Omicidio Thomas Bricca, c’è un secondo indagato per la morte del giovane di Alatri (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo Mattia Toson, c’è anche il padre Roberto tra gli indagati per l’Omicidio di Thomas Bricca, il 18enne ucciso ad Alatri con un colpo di pistola nella piazza principale del paese lo scorso 30 gennaio. Il legale dei due, Umberto Pappadia, sottolinea che non c’è una «contestazione specifica» da parte degli inquirenti. Bricca fu ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso da vicino da due persone che, a volto coperto, gli si avvicinarono su uno scooter T-Max nero. Il 18enne morì due giorni dopo in ospedale. Roerto Toson, riporta l’Ansa, è ora indagato per Omicidio poiché «in concorso» con il figlio «cagionavano la morte di Thomas Bricca esplodendo un colpo d’arma da fuoco». I carabinieri del RaCIS, il raggruppamento ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo Mattia Toson, c’è anche il padre Roberto tra gli indagati per l’di, il 18enne ucciso adcon un colpo di pistola nella piazza principale del paese lo scorso 30 gennaio. Il legale dei due, Umberto Pappadia, sottolinea che non c’è una «contestazione specifica» da parte degli inquirenti.fu ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso da vicino da due persone che, a volto coperto, gli si avvicinarono su uno scooter T-Max nero. Il 18enne morì due giorni dopo in ospedale. Roerto Toson, riporta l’Ansa, è oraperpoiché «in concorso» con il figlio «cagionavano ladiesplodendo un colpo d’arma da fuoco». I carabinieri del RaCIS, il raggruppamento ...

