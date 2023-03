Omicidio Chiara Gualzetti | confermata la condanna a 16 anni di carcere per l’assassino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Omicidio di Chiara Gualzetti, condanna del killer confermata in appello - infoitinterno : Omicidio Chiara Gualzetti, in appello confermata la sentenza a 16 anni e 4 mesi per il giovane assassino - infoitinterno : Omicidio Chiara Gualzetti, confermata in Appello la condanna dell'assassino a 16 anni e 4 mesi - infoitinterno : Omicidio di Chiara Gualzetti, condanna del killer confermata in appello - infoitinterno : Omicidio Chiara Gualzetti, confermati 16 anni per il giovane assassino -

BOLOGNA - E' stata confermata in appello la condanna a 16 anni e 4 mesi (giunta in primo grado nel luglio 2022) per il giovane assassino reo confesso diGualzetti , la 16enne uccisa a Monteveglio di Valsamoggia nell'estate del 2021 con coltellate, calci e pugni. Un delitto che provocò un'onda di rabbia e dolore e una gara di solidarietà per ...Conferma della sentenza di primo grado emessa dal tribunale per i minorenni, cioè della condanna a 16 anni e quattro mesi, per il giovane accusato dell'dell'amicaGualzetti, assassinata a 15 anni, il 27 giugno 2021 a Monteveglio (Bologna). Lo ha deciso la terza sezione penale della Corte di appello bolognese. Presente nell'aula a ...Unbrutale:viene prima sorpresa alle spalle, poi colpita con numerosi colpi di coltello inflitti 'con una furia inaudita', sul collo e sull'addome, quindi colpita con calci e pugni ...

