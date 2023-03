Omicidio Alatri, c'è un secondo indagato per la morte di Thomas Bricca (Di lunedì 20 marzo 2023) Spunta il nome di un secondo indagato per l'Omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla fronte. A finire nel mirino della procura di Frosinone è Roberto Toson, padre di Mattia, il 22enne che per primo è stato coinvolto nell'indagine e iscritto nel registro degli indagati. Padre e figlio sono indagati "poiché in concorso tra loro, cagionavano la morte di Thomas Bricca esplodendo un colpo d'arma da fuoco". Entrambi sono assistiti dai loro difensori di fiducia, l'avvocato Angelo Testa del Foro di Frosinone e l'avvocato Umberto Pappadia del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 marzo 2023) Spunta il nome di unper l'di, il 19enne diassassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla fronte. A finire nel mirino della procura di Frosinone è Roberto Toson, padre di Mattia, il 22enne che per primo è stato coinvolto nell'indagine e iscritto nel registro degli indagati. Padre e figlio sono indagati "poiché in concorso tra loro, cagionavano ladiesplodendo un colpo d'arma da fuoco". Entrambi sono assistiti dai loro difensori di fiducia, l'avvocato Angelo Testa del Foro di Frosinone e l'avvocato Umberto Pappadia del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

