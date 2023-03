Omicidio a Salerno, proseguono le indagini: la vittima uccisa sul posto (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon è ancora stata accertata l’identità del cadavere ritrovato nella mattinata di ieri in via capitolo San Matteo, un’arteria chiusa alla circolazione stradale, nei pressi dell’ex Usca, dove, il passaggio di due ciclisti casualmente ha consentito, nella mattinata di ieri, prima di mezzogiorno, di rinvenire il corpo privo di vita di un extracomunitario. Da comparazione di una serie di elementi la squadra mobile, diretta dal dottore Giovanni Di Palma, con il lavoro della polizia scientifica, avrebbe identificato la vittima, un bengalese di 33 anni senza precedenti, che di recente avrebbe richiesto un permesso di soggiorno presso la questura di Napoli ma manca ancora l’ufficialità. Ad aiutare il lavoro di ricerca ed indagine una serie di telecamere, alle quali la polizia guarda per capire se sarà possibile attraverso i filmati risalire a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon è ancora stata accertata l’identità del cadavere ritrovato nella mattinata di ieri in via capitolo San Matteo, un’arteria chiusa alla circolazione stradale, nei pressi dell’ex Usca, dove, il passaggio di due ciclisti casualmente ha consentito, nella mattinata di ieri, prima di mezzogiorno, di rinvenire il corpo privo di vita di un extracomunitario. Da comparazione di una serie di elementi la squadra mobile, diretta dal dottore Giovanni Di Palma, con il lavoro della polizia scientifica, avrebbe identificato la, un bengalese di 33 anni senza precedenti, che di recente avrebbe richiesto un permesso di soggiorno presso la questura di Napoli ma manca ancora l’ufficialità. Ad aiutare il lavoro di ricerca ed indagine una serie di telecamere, alle quali la polizia guarda per capire se sarà possibile attraverso i filmati risalire a ...

