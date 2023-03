Olimpiadi 2026 | a Cortina in piazza i cittadini allarmati | “Difendiamo ciò che resta del nostro territorio”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una comunità di montagna sconvolta già tre anni prima che comincino leMilano-. “Facciamoci sentire. Riprendiamoci”, è lo slogan che ha raccolto almeno 400 persone inDibona per dibattere i problemi che affliggono le “perla delle Dolomiti” quando non sono neppure partiti i lavori che trasformeranno un paese di seimila abitanti in un gigantesco cantiere. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Civicoche ha scelto come simbolo uno Scoiattolo con un forcone in mano e non ha risparmiato critiche sia al sindaco Gianluca Lorenzi che agli organizzatori dei Giochi, colpevoli di non tenere in considerazione le esigenze di chi vive in un ambiente così fragile. “Non siamo solo sudditi sottomessi al feudatario o contorno folkloristico. Siamo ...

