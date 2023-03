Oggi è Un Altro Giorno a Rischio Chiusura: Il Motivo è Assurdo! (Di lunedì 20 marzo 2023) Oggi è Un Altro Giorno, il Talk Show condotto da Serena Bortone potrebbe essere chiuso. Le motivazioni sono assurde e fanno storcere il naso a parecchi telespettatori. Ecco tutti i dettagli. Il programma televisivo “Oggi è un Altro Giorno” di Serena Bortone, rischia la Chiusura nella prossima stagione. Nonostante gli ascolti soddisfacenti e il livello qualitativo elevato del talk, sembra che ci siano ragioni politiche alla base della possibile cancellazione. Secondo quanto riporta Dagospia, la conduttrice sarebbe considerata vicina al centrosinistra, mentre i partiti di maggioranza in quella fascia oraria avrebbero altri nomi in mente per sostituirla. La Rai, infatti, è da sempre lottizzata e ogni nuovo esecutivo impone uomini di fiducia e una linea editoriale più ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 20 marzo 2023)è Un, il Talk Show condotto da Serena Bortone potrebbe essere chiuso. Le motivazioni sono assurde e fanno storcere il naso a parecchi telespettatori. Ecco tutti i dettagli. Il programma televisivo “è un” di Serena Bortone, rischia lanella prossima stagione. Nonostante gli ascolti soddisfacenti e il livello qualitativo elevato del talk, sembra che ci siano ragioni politiche alla base della possibile cancellazione. Secondo quanto riporta Dagospia, la conduttrice sarebbe considerata vicina al centrosinistra, mentre i partiti di maggioranza in quella fascia oraria avrebbero altri nomi in mente per sostituirla. La Rai, infatti, è da sempre lottizzata e ogni nuovo esecutivo impone uomini di fiducia e una linea editoriale più ...

