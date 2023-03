Oggi è la Giornata Mondiale della Salute Orale, ma rispetto alla media Ue, gli italiani si recano poco dal dentista (Di lunedì 20 marzo 2023) Dalla carie nei bambini alla parodontite negli adulti o la perdita di denti negli anziani: sono diversi i problemi che, a seconda delle età, possono intaccare la nostra Salute Orale e non solo. Se non adeguatamente trattati, questi disturbi rischiano di causare complicanze anche in altri distretti e funzioni dell’organismo. Con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mantenere la bocca in Salute “at every stage of life”, come recita la campagna “Be Proud of Your Mouth” promossa dalla FDI – World Dental Federation in occasione del World Oral Health Day, gli esperti del Comitato Medico Scientifico DentalPro richiamano l’attenzione su un aspetto poco noto e spesso sottovalutato, la correlazione tra Salute dentale e benessere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) Dcarie nei bambiniparodontite negli adulti o la perdita di denti negli anziani: sono diversi i problemi che, a seconda delle età, possono intaccare la nostrae non solo. Se non adeguatamente trattati, questi disturbi rischiano di causare complicanze anche in altri distretti e funzioni dell’organismo. Con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mantenere la bocca in“at every stage of life”, come recita la campagna “Be Proud of Your Mouth” promossa dFDI – World Dental Federation in occasione del World Oral Health Day, gli esperti del Comitato Medico Scientifico DentalPro richiamano l’attenzione su un aspettonoto e spesso sottovalutato, la correlazione tradentale e benessere ...

