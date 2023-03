Oggi 20 marzo: San Giuseppe. Protettore della sacra famiglia di Nazareth (Di lunedì 20 marzo 2023) San Giuseppe, la figura più silenziosa dei Vangeli, è l’emblema dell’uomo giusto, del padre amorevole e dello sposo fedele. Data la sovrapposizione con la Domenica Laetare, la Chiesa ricorda Oggi San Giuseppe, padre putativo di Gesù, sposo dell’Immacolata, compagno della Vergine Maria, sostegno incrollabile della Madre di Dio. Giuseppe, castissimo sposo di Maria e capo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 marzo 2023) San, la figura più silenziosa dei Vangeli, è l’emblema dell’uomo giusto, del padre amorevole e dello sposo fedele. Data la sovrapposizione con la Domenica Laetare, la Chiesa ricordaSan, padre putativo di Gesù, sposo dell’Immacolata, compagnoVergine Maria, sostegno incrollabileMadre di Dio., castissimo sposo di Maria e capo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : “Ho rubato ieri, rubo oggi, già lo sanno che rubiamo”. Il tutto detto davanti a un militare. È tutto normale. Lo sc… - MarianoGiustino : Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (… - DiMarzio : ???? Catanzaro, la festa continua: migliaia di tifosi al ‘Ceravolo’ | VIDEO ?? - gekkofasa : RT @MilanoFinanza: Borse oggi in diretta | Europa attesa in profondo rosso, aumentano i timori di una crisi bancaria globale nella settiman… - USIGRai : RT @BeppeGiulietti: -