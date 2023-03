Occupato abusivamente un immobile a Nettuno, sequestrato dai Carabinieri (Di lunedì 20 marzo 2023) . Storie di occupazioni abusive, che spesso avvengono in alloggi che dovrebbero essere destinata all’edilizia residenziale pubblica, ovvero come aiuto a quelle persone, o nuclei familiari, che non possono permettersi di comprare una casa propria o pagare lauti affitti a privati. Eppure, dietro le occupazioni abusive non solo si nasconde una faccia dell’emergenza abitativa, ma anche un business sul subaffitto di locali popolari. L’immobile Occupato abusivamente a Nettuno Nell’ambito del potenziamento, disposto dalla Commissione Straordinaria, delle attività di controllo del patrimonio abitativo comunale per evitare usi non consentiti e/o indebite occupazioni, stamane il personale della Polizia Locale di Nettuno ha posto sotto sequestro un immobile Occupato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) . Storie di occupazioni abusive, che spesso avvengono in alloggi che dovrebbero essere destinata all’edilizia residenziale pubblica, ovvero come aiuto a quelle persone, o nuclei familiari, che non possono permettersi di comprare una casa propria o pagare lauti affitti a privati. Eppure, dietro le occupazioni abusive non solo si nasconde una faccia dell’emergenza abitativa, ma anche un business sul subaffitto di locali popolari. L’Nell’ambito del potenziamento, disposto dalla Commissione Straordinaria, delle attività di controllo del patrimonio abitativo comunale per evitare usi non consentiti e/o indebite occupazioni, stamane il personale della Polizia Locale diha posto sotto sequestro un...

