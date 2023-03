Obbligazioni contro azioni. I mercati reagiscono male a Ubs/Credit Suisse (Di lunedì 20 marzo 2023) Forse a Berna si aspettavano un’accoglienza diversa. Invece no, niente abbracci e pacche sulle spalle. Il salvataggio del Credit Suisse, la seconda banca svizzera finita a un passo dal burrone dopo anni di conti spericolati, per mano di Ubs (a sua volta graziata dal governo elvetico, 15 anni fa) ma con una solida regia politica, non ha convinto i mercati. Non fino ad ora almeno. E così, l’operazione che vale 3 miliardi di franchi svizzeri, ma con nove messi in conto dallo stesso governo e dalla banca centrale per fronteggiare eventuali perdite, non placa il nervosismo dei listini. I quali, sarebbe bene ricordarlo, arrivano da una settimana a dir poco horror. Prima la bomba della Silicon Valley Bank, esplosa in California sotto il peso della nuova politica monetaria della Fed, condita da una buona dose di isteria social. Poi, il turno ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Forse a Berna si aspettavano un’accoglienza diversa. Invece no, niente abbracci e pacche sulle spalle. Il salvataggio del, la seconda banca svizzera finita a un passo dal burrone dopo anni di conti spericolati, per mano di Ubs (a sua volta graziata dal governo elvetico, 15 anni fa) ma con una solida regia politica, non ha convinto i. Non fino ad ora almeno. E così, l’operazione che vale 3 miliardi di franchi svizzeri, ma con nove messi in conto dallo stesso governo e dalla banca centrale per fronteggiare eventuali perdite, non placa il nervosismo dei listini. I quali, sarebbe bene ricordarlo, arrivano da una settimana a dir poco horror. Prima la bomba della Silicon Valley Bank, esplosa in California sotto il peso della nuova politica monetaria della Fed, condita da una buona dose di isteria social. Poi, il turno ...

Riporta Bloomberg, "il costo per assicurare le obbligazioni contro l'insolvenza a breve termine si è avvicinato a un l…