Nuovo record negativo per le nascite in Italia | lievi recuperi al Sud

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel 2022 si contano 392.598, 7.651 in meno rispetto al 2021 (-1,9%),che accentua la denatalità degli ultimi anni. E’ quanto rileva il report dell’Istat sulle dinamica demografica nel 2022. Se l’andamento delledel 2021 ha lasciato pochi dubbi sul ruolo svolto dall’epidemia nei confronti dei mancati concepimenti, più complesse sono le dinamiche alla base del calendario nel 2022. Il contesto della crisi sanitaria ancora presente nel 2021 e le conseguenti incertezze economiche potrebbero avere incoraggiato le coppie a rimandare ancora una volta i loro piani di genitorialità. L’aumento delleregistrato a gennaio 2022 (+3,4% in confronto allo stesso mese del 2021) è in linea con il recupero osservato nel bimestre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : ++Istat, prosegue il calo demografico????: nel 2022 la popolazione residente cala a 58.850.717 unità (-0,3%), -179mil… - Inter : Un anno indimenticabile, 34 reti e uno Scudetto… da record! ?? Aldo Serena e Ramón Diaz sono i protagonisti della q… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: con il 22.12% di share (pari a 1.879.000 spettatori) il programma di… - Crypto_Inter_ : RT @classcnbc: ++Istat, prosegue il calo demografico????: nel 2022 la popolazione residente cala a 58.850.717 unità (-0,3%), -179mila unità r… - marcopenta5yah1 : RT @classcnbc: ++Istat, prosegue il calo demografico????: nel 2022 la popolazione residente cala a 58.850.717 unità (-0,3%), -179mila unità r… -

- - > . Nel 2022 in Italia si contano 392.598 nascite, 7.651 in meno rispetto al 2021 ( - 1,9%), "negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni". È quanto emerge dall'ultimo report Istat sulla dinamica demografica. "Se l'andamento delle nascite del 2021 - spiegano i ...... più di 63000 dollari, e in quel caso era stato raggiunto uncome prezzo di rivendita per un ... La rivendita degli iPhone originali in condizioni pari alè una pratica particolarmente ...Dopo un 2022, con ricavi per la prima volta sopra i 2 miliardi di euro (2,35 mld) e 9.233 auto consegnate (... Sara' 'un progettoche manca alla nostra gamma' e sara' prodotta sulla stessa ...

Aouani stabilisce il nuovo record italiano della maratona la Repubblica

Nel 2022 si contano 392.598 nascite, 7.651 in meno rispetto al 2021 (-1,9%), nuovo record negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni. Se l’andamento delle nascite del 2021 ha lasciato pochi ...Nuovo record negativo. Nel 2022 in Italia sono nati solamente 392.598 bambini. Ancora una volta in diminuzione rispetto all'anno precedente.