Nuovo rapporto Onu sul riscaldamento globale: "Scelte dei prossimi anni fondamentali per il futuro" (Di lunedì 20 marzo 2023) Nove anni dopo l'ultima volta, l'Ipcc presenta il suo rapporto sul riscaldamento globale. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ha un'affidabilità comprovata: è composto da migliaia di scienziati provenienti da 195 paesi ed è patrocinato dall'Onu. Nel loro rapporto, gli scienziati sottolineano una volta per tutte come l'emergenza climatica sia ormai un fenomeno ... TAG24.

