Nuovo corso PD in Irpinia, Toni Ricciardi:"Bisognerà dare seguito alla richiesta di cambiamento" (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l'elezione di Elly Schlein a segretario del Partito Democratico, inizia il Nuovo corso PD anche in Irpinia. " Si riparte dall'orgoglio di sentirsi democratici. L'immagine dell'assemblea che ha certificato l'elezione di Elly Schlein, ci testimonia l'idea di un partito unito dopo una partecipazione inaspettata " – queste le parole del deputato PD, Toni Ricciardi, che continua – " Il gesto di Bonaccini da un lato, e quello della Schlein dall'altro, fa si che si vada in quella direzione. Sicuramente, Bisognerà dar seguito alla richiesta di cambiamento ". L'imperativo è basta con i capibastone e le tessere gonfiate. " In realtà Bisognerà dire basta a tante cose gonfiate –

