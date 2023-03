Nuoto | Thomas Ceccon | “Non farò i 200 misti | a Parigi il WR va migliorato E gli scettici sul mio allenatore…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Sfidare i miei limiti sempre per capire fin dove posso arrivare“.è animato da ambizione e non lo scopriamo certo ora. Colui che ha saputo estasiare nel 2022, vincendo medaglie mondiali ed europee nela stretto giro, con il record del mondo storico dei 100 dorso, non può che avere queste caratteristiche peculiari. Nel 2023 ci si prepara per i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, dove l’azzurro vorrà difendere il titolo nelle due vasche (dorso) e, magari, ambire anche a qualcosa di più nei 100 stile libero, altra specialità nella qualesi sente in grado di dire la sua, oltre che per ragioni squisitamente di staffetta. Ovviamente tutto deve essere finalizzato nell’ottica delle Olimpiadi di2024 dove il veneto va a caccia dell’oro a Cinque Cerchi che gli manca. Nell’ultima ...