Notte dei musei 2023: bando per la selezione dei progetti (Di lunedì 20 marzo 2023) Notte dei musei 2023: Online il bando per la selezione dei progetti di animazione culturale e spettacolo dal vivo – Fervono i preparativi – informa un comunicato stampa di Zètema Progetto Cultura – per la nuova edizione della Notte dei musei, l’annuale appuntamento all’insegna dello spettacolo e dell’arte che torna in città sabato 13 maggio 2023 in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées. Giunta alla sua tredicesima edizione nella Capitale, la manifestazione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, proporrà l’apertura straordinaria al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), degli spazi del Sistema ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)dei: Online ilper ladeidi animazione culturale e spettacolo dal vivo – Fervono i preparativi – informa un comunicato stampa di Zètema Progetto Cultura – per la nuova edizione delladei, l’annuale appuntamento all’insegna dello spettacolo e dell’arte che torna in città sabato 13 maggioin contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées. Giunta alla sua tredicesima edizione nella Capitale, la manifestazione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, proporrà l’apertura straordinaria al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), degli spazi del Sistema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Oggi nel 1851 andava in scena qui un altro dei regali che Giuseppe Verdi donò a tutti: Rigoletto! Ascoltiamo una de… - Agenzia_Ansa : Guerriglia in pieno centro a Napoli,dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone… - MarianoGiustino : Questa notte nel distretto di #Ekbatan a #Tehran, la Festa del Fuoco dei combattenti per la libertà dell'#Iran; mer… - CorriereCitta : Non si fermano all’alt, folle inseguimento nella notte: la volante si ribalta, l’auto dei banditi si schianta - MondoDiVersi : RT @mad737: @a_saba78 @AguaplanoLibri @artdielle 'Le diedero una lanterna e lei fece strada. Il gregge di colori le fluiva dietro. La notte… -