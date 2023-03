Nota tattica di Inter-Juventus: tanti cross per nessun frutto (Di lunedì 20 marzo 2023) Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Juventus parliamo dell’abuso dei cross. PROBLEMA OFFENSIVO – L’Inter contro la Juventus si è trovata ad attaccare una squadra con un blocco basso e compatto, che puntava a riempire la sua area per poi sfruttare gli spazi in ripartenza. La strategia preferita di Massimiliano Allegri, persino estremizzata dopo aver trovato il vantaggio. Gli uomini di Inzaghi non hanno saputo trovare un modo efficace di attaccare la difesa bianconera. Rifugiandosi in una soluzione principale: i cross. tanti cross, POCA QUALITÀ – Questa è la mappa di WhoScored che rappresenta tutti i ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo dell’abuso dei. PROBLEMA OFFENSIVO – L’contro lasi è trovata ad attaccare una squadra con un blocco basso e compatto, che puntava a riempire la sua area per poi sfruttare gli spazi in ripartenza. La strategia preferita di Massimiliano Allegri, persino estremizzata dopo aver trovato il vantaggio. Gli uomini di Inzaghi non hanno saputo trovare un modo efficace di attaccare la difesa bianconera. Rifugiandosi in una soluzione principale: i, POCA QUALITÀ – Questa è la mappa di WhoScored che rappresenta tutti i ...

