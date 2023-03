(Di lunedì 20 marzo 2023) Glidel Dup hanno annunciato che voteranno contro una parte fondamentale del Windsor Framework, l'accordo di revisione del Protocollo per l'delraggiunto di recente dal governo ...

Gli unionisti del Dup hanno annunciato che voteranno contro una parte fondamentale del Windsor Framework, l'accordo di revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord raggiunto di recente dal governo britannico di Rishi Sunak con l'Ue. E' quanto si legge in comunicato del partito.

Nord Irlanda: unionisti si oppongono a intesa Sunak-Ue Agenzia ANSA

