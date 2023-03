Nonostante le lacrime | Maria De Filippi rimane senza parola ad Amici

(Di lunedì 20 marzo 2023) Emozione eper la prima puntata del nuovo Serale di. Al termine delle esibizioni dei concorrenti, sono stati eliminati Megan e NDG. Quest'ultimo ha duellato fino alla fine con Federica Andreani. Quest'ultima ha incantato lo studio e ottenuto la vittoria grazie alla sua performance canora di “Tango”, l'ultimo successo portato a Sanremo da Tananai. Federica, nella squadra di Arisa, ha talmente sentito dentro la canzone che, a metà dell'esibizione, si è letteralmente commossa e ha dovuto riprendere fiato per continuare con la voce rotta dal pianto. Un inciampo che non ha rovinato, bensì arricchito, una prova risultata davvero emozionante. La stessaDesi è complimentata: “Hai continuatole, sei stata brava, davvero”. Il motivo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mitzicim : Ho appena riascoltato su @RaiPlay l’intervista di ieri a @gaiatortora a #chetempochefa. Mi sono scese le lacrime.… - gianfranco1991 : Stamattina colazione con le lacrime dei ratti e la bile dei pulcinella che nonostante la migliore stagione della lo… - RaiNews : Visibilmente provata, Sharon Stone ha ammesso di essere tra le vittime del crac della Silicon Bank. Nonostante ciò… - CoppiAlessio : @FBiasin Sto sborrando tutte le vostre lacrime. Nonostante tutto siete riusciti a fare 0 punti su 6 , ad aprile ne… - Sparisci_capra : gli sfigati cinesini... in bancarotta... campioni di plusvalenze e stipendi non pagati... nonostante gli aiuti di… -

Siamo esseri umani,tutto (ride) . Il caso de La Stranezza, il cinema sui media, gli ...futuro Tra l'altro la nostra commedia all'italiana ci insegnava che il riso è fatto anche di. ...ciò ha chiesto in, alla platea, di donare per la ricerca oncologica: "In questo momento è richiesto coraggio - ha detto - , perché so sulla mia pelle cosa sta succedendo". Stone, ...sia noto a tutti che le risorse di petrolio siano inquinanti (oltre che limitate) e che ... sempre imbronciata, che nel 2019 durante un incontro delle Nazioni unite ha accusato in...

Sharon Stone non trattiene le lacrime e confessa: “Ho perso metà del patrimonio” RaiNews

Durante il galà di beneficenza del Women's Cancer Research Fund, l'attrice ha rivelato di aver perso metà del suo patrimonio a causa del crollo della Silicon Valley Bank.Stavano per convolare a nozze, poi qualcosa si è rotto: Manila Nazzaro, 45 anni, ex Miss Italia, ha confermato a Verissimo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso: “Probabilmente non ero la do ...